В субботу на Ратушной площади проходит ежегодная благотворительная ярмарка

Ежегодно в одном из посольств проходит праздничный завтрак, после которого гости могут увидеть, что на ярмарку приготовили разные посольства.

По словам председателя Международной женской ассоциации Вайды Киселюте, подготовка к ярмарке важна не только ради праздничного настроения, но и ради благородной цели.

"Мы надеемся, что посетители ярмарки в субботу почувствуют дыхание праздника и ведомые волной рождественского добра примут активное участие в ярмарке. Это уникальная возможность приобрести близким необычные подарки и помочь нуждающимся в помощи. В этом году собранные на ярмарке деньги передадут десяти организациям, которые помогают нуждающимся", – сказала она.

По словам продюсера мероприятия Неринги Янг, такая ярмарка в условиях пандемии - настоящий вызов. В этом году ярмарка будет проходить не только в Ратуше, но и на всей Ратушной площади.

Во время ярмарки ее гости смогут принять участие в праздничной лотерее.

В этом году ярмарка проходит под патронатом супруги президента Дианы Науседене. В ней участвуют посольства 23 стран. Посетителей ждут 30 стендов с уникальной продукцией из разных стран мира.

Ярмарка будет действовать весь день, а вечером послы или представители посольств вместе с главами города зажгут огни на елке на Ратушной площади.