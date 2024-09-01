В субботу на Кафедральной площади состоялся концерт по случаю „Дней столицы“

Если в пятницу на открытии фестиваля выступила британская группа Circa Waves, можно было услышать и литовского исполнителя Видаса Барейкиса, то в субботу на сцене показалась Моника Лю.

Моника Лю удивила публику новым имиджем - у нее были красивые длинные волосы.

„Мои песни о молодости, мечтах, страхах, сумасшествии, одиночестве и главное – о любви. Люди улыбаются, когда слышат мою музыку, смеются, поэтому, я понимаю, что любовь объединяет нас“, – сказала исполнительница.

Публика услышала и Daddy Was A Milkman.

Галерея:

Пятничный концерт:

В пятницу гости фестиваля могли увидеть восхитительное лазерное шоу.