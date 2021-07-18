В субботу на границе с Беларусью был задержан 41 нелегальный мигрант

По данным СОГГЛ, в этом году на границе с Беларусью задержаны 2064 нелегальных мигранта.
30 задержанных в субботу мигрантов представились иракскими гражданами или имели документы этой страны.
Мигранты будут проверены на COVID-19 и изолированы до получения результатов. Обстоятельства произошедшего выясняются, ведется следствие. О лицах, которые попросили убежища, был уведомлен Департамент миграции, рассматривающих такие прошения.
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