В субботу клайпедский клуб планировал вечер русской музыки

 
Индре Юрченкайте
ru.DELFI.lt
Naktinio klubo skelbimas apie renginį
Naktinio klubo skelbimas apie renginį
ФОТО: DELFI

В субботу в Литве пройдут мероприятия, посвященные двухлетию со дня вторжения России в Украину. В этот день клайпедский ночной клуб Jazzpilis запланировал вечер русской музыки. Однако после того как это привлекло внимание, было решено изменить планы и русскую музыку сменит украинская. Клуб извинился "за недоразумение" и принес извинения.

И несмотря на это, владельцы помещения решили расторгнуть договор об аренде с клубом Jazzpilis.

Информацию о том, что Jazzpilis 24 февраля запланировал вечер русской музыки поделился общественный деятель Андрюс Тапинас.

Мэр Клайпеды Арвидас Вайткус осудил такое решение клуба, а министр культуры Симонас Кайрис был потрясен.

"Вне всякого сомнения такой выбор репертуара поражает, я уже не говорю о выбранной дате. Однако клубы и такого рода бизнес не та сфера, которую курирует Минкульт, поэтому от подробных комментариев мы воздержимся", – сказал министр.

Вайткус заверил, что муниципалитет связался с хозяйкой клуба и она обещала отменить вечер русской музыки.

"Клайпедский муниципалитет не выдает разрешения на проведение мероприятий в частных помещениях, которые организуют частные лица.

По моей просьбе ответственные лица муниципалитета связались с хозяйкой ночного клуба, которая извинилась "за недоразумение" и сказала, что не следит за информацией. Однако мне это не понятно, это сложно понять с точки зрения здравого смысла, как можно не интересоваться и не знать, что происходит рядом с Литвой. Там люди каждый день борются за свою свободу ценой своих жизней.

Во время разговора хозяйка клуба обещала, что вечера русской музыки не будет, в репертуаре будет украинская музыка.

Очень жаль, что такое происходит", – заметил Вайткус.

Представители клуба подтвердили Delfi, что планы меняются.

"Мы приносим извинения за недоразумение. Мы не интересуемся политикой, у нас нет с ней ничего общего. Мы не поддерживаем никакие военные действия, ненависть. Очень сожалеем", – сказано в комментарии.

Клуб ответил и Тапинасу.

"Коллектив ночного клуба Jazzpilis приносит извинения за недоразумение. Мы не следим за политическими датами, но можем заверить, что не поддерживаем военные действия, где бы они не происходили – в Украине, в других странах мира.

В субботу не будет русской музыки, мы посвятим вечер украинским исполнителям. Приносим извинения", – такой ответ получил Тапинас.

По сведениям портала Lrt.lt, клуб Jazzpilis арендует помещение у группы Vakarų laivų gamyklа (VLG). Компания решила расторгнуть договор об аренде помещений.

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