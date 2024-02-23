В субботу клайпедский клуб планировал вечер русской музыки

И несмотря на это, владельцы помещения решили расторгнуть договор об аренде с клубом Jazzpilis.

Информацию о том, что Jazzpilis 24 февраля запланировал вечер русской музыки поделился общественный деятель Андрюс Тапинас.

Мэр Клайпеды Арвидас Вайткус осудил такое решение клуба, а министр культуры Симонас Кайрис был потрясен.

"Вне всякого сомнения такой выбор репертуара поражает, я уже не говорю о выбранной дате. Однако клубы и такого рода бизнес не та сфера, которую курирует Минкульт, поэтому от подробных комментариев мы воздержимся", – сказал министр.

Вайткус заверил, что муниципалитет связался с хозяйкой клуба и она обещала отменить вечер русской музыки.

"Клайпедский муниципалитет не выдает разрешения на проведение мероприятий в частных помещениях, которые организуют частные лица.