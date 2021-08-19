В страну не впустили нескольких нелегальных мигрантов, приняли четырех

Нелегальные мигранты пытались пересечь госграницу Литвы в запрещенных местах в Вильнюсском и Шальчининкском районах.
В Вильнюсском районе пограничники зафиксировали попытку белорусских пограничников инсценировать избиение мигрантов. Для этого они использовали заранее подготовленных провокаторов.
"Мы не сомневаемся, что такой материал будет распространяться по пропагандистским каналам соседней страны", - уверены в СОГГ.
В темное время суток на территории Беларуси было замечено несколько десятков выпущенных сигнальных ракет.
На границе продолжают патрулирование усиленные силы СОГГ и помогающие им военные.
В последние месяцы выросла нелегальная миграция в Литву из Беларуси, в общей сложности на границе в этом году уже задержано более 1,4 тыс. нелегальных мигрантов, преимущественно – из стран Ближнего Востока и Африки, у большинства из них нет документов.
Литовские должностные лица утверждают, что это организованная акция белорусского режима против Литвы.
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