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За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь несколько лиц, которые пытались нелегально пересечь границу, четверо пропущены в Литву по гуманитарным причинам, сообщила в понедельник Служба охраны госграницы (СОГГ).
В страну не впустили нескольких нелегальных мигрантов, приняли четырех
© DELFI / Orestas Gurevičius

Нелегальные мигранты пытались пересечь госграницу Литвы в запрещенных местах в Вильнюсском и Шальчининкском районах.

В Вильнюсском районе пограничники зафиксировали попытку белорусских пограничников инсценировать избиение мигрантов. Для этого они использовали заранее подготовленных провокаторов.

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"Мы не сомневаемся, что такой материал будет распространяться по пропагандистским каналам соседней страны", - уверены в СОГГ.

В темное время суток на территории Беларуси было замечено несколько десятков выпущенных сигнальных ракет.

На границе продолжают патрулирование усиленные силы СОГГ и помогающие им военные.

В последние месяцы выросла нелегальная миграция в Литву из Беларуси, в общей сложности на границе в этом году уже задержано более 1,4 тыс. нелегальных мигрантов, преимущественно – из стран Ближнего Востока и Африки, у большинства из них нет документов.

Литовские должностные лица утверждают, что это организованная акция белорусского режима против Литвы.

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