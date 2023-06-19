В странах Балтии больше всего на повседневные нужды расходуют жители Литвы

Согласно результатам опроса, больше всего в день тратят жители Литвы – 14% участников опроса тратят 30–50 евро. В Эстонии такое количество средств тратят 13%, а в Латвии – всего 8% респондентов.

В Литве жители чаще, чем в других странах Балтии тратят 51–100 евро в день (в Литве – 3%, в Эстонии и Латвии – по 2%). 1% жителей Литвы на обыденные расходы выделяет 101–200 евро в день. В Эстонии такие расходы были у 1% респондентов, в Латвии ни у кого таких расходов не было.

Согласно опросу, жители Латвии на каждый день тратят меньше жителей других стран Балтии. В Латвии 14% тратят 10 евро в день, в Литве таких 12%, в Эстонии - 10%. Опрос показал, что примерно каждый пятый житель каждой страны тратит 11-20 евро в день, это 19% в Литве, 20% в Латвии и 18% в Эстонии.

Бюджет литовцев и эстонцев обычно составляет 21–30 евро в день: В Литве такой вариант выбрали 13%, в Эстонии – 15%, а в Латвии – 11% респондентов. Несмотря на высокую инфляцию и рост расходов, большая часть общества вообще не устанавливает себе бюджет на повседневные расходы – в Литве таких 22%, в Эстонии - 17%, а в Латвии - 28% не устанавливают потолок расходов.

"Если жители планируют важные ежемесячные расходы, такие как аренда, взносы по ипотеке, коммунальные расходы и оплата разных услуг, то дополнительные повседневные расходы больших затрат не требуют. Но именно они помогают формировать привычки – устанавливать бюджет, смотреть, на что тратишь больше всего денег, на чем можно сэкономить. Просматривая такие расходы в течение нескольких месяцев, можно выяснить, на что ушло больше всего денег. (...)", – сказала представитель банка Citadele Рута Эжярскене.

6% респондентов в Литве и Эстонии и 5% в Латвии сказали, что они не ограничивают свои повседневные расходы.

Опрос по заказу банка Citadele в мае провела компания Norstat.

В каждой стране опросили 1000 жителей 18–74 лет.