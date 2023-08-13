В сторону Неринги стояли огромные заторы, не могла даже проехать скорая с мигалками

Журналисты Delfi наблюдали за ситуацией на перекрестке ул. Миниёс и Варнену, картина их неприятно удивила: водители заезжают на перекресток, когда этого делать нельзя, стоят на желтых линиях, проехать не могли даже те, кто ехал прямо по ул. Миниёс.
Застряла на перекрестке даже скорая с мигалками. Затор был огромный с обеих сторон ул. Миниёс. Некоторые водители даже вышли из своих машин и стояли на улице. Очередь ехала очень медленно.
"Это какой-то кошмар. Сами видите, какие очереди. Стоим около часа. В ушах уже звенит от сигналов автомобилей", – сказали Delfi Симас и Виктория из Вильнюса.
По их словам, особенно беспокоит состояние детей 3 и 5 лет, которым жарко в машине. "Дети плачут, капризничают. Едем на отдых, а еще и полдня не прошло как успели устать и разозлиться", – сказала пара.
Янина из Каунаса отнеслась к ситуации спокойнее.
"А что делать, если пол-Литвы хочет провести длинные выходные на море? Хочешь отдыха и развлечений, придется терпеть", – сказала пожилая женщина.
Молодежь из Шяуляя сказала, что уже пропустила три парома.
"Стоим в заторе примерно час – очередь двигается медленно", – сказали шяуляйцы.
Были и неприятные инциденты: один водитель BMW пытался проехать без очереди, это вызвало волну возмущения у тех, кто стоял в ней.