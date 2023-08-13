В сторону Неринги стояли огромные заторы, не могла даже проехать скорая с мигалками

Журналисты Delfi наблюдали за ситуацией на перекрестке ул. Миниёс и Варнену, картина их неприятно удивила: водители заезжают на перекресток, когда этого делать нельзя, стоят на желтых линиях, проехать не могли даже те, кто ехал прямо по ул. Миниёс.

Застряла на перекрестке даже скорая с мигалками. Затор был огромный с обеих сторон ул. Миниёс. Некоторые водители даже вышли из своих машин и стояли на улице. Очередь ехала очень медленно.

"Это какой-то кошмар. Сами видите, какие очереди. Стоим около часа. В ушах уже звенит от сигналов автомобилей", – сказали Delfi Симас и Виктория из Вильнюса.

По их словам, особенно беспокоит состояние детей 3 и 5 лет, которым жарко в машине. "Дети плачут, капризничают. Едем на отдых, а еще и полдня не прошло как успели устать и разозлиться", – сказала пара.

Янина из Каунаса отнеслась к ситуации спокойнее.

"А что делать, если пол-Литвы хочет провести длинные выходные на море? Хочешь отдыха и развлечений, придется терпеть", – сказала пожилая женщина.