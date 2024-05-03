В столицу возвращаются концерты карильонной музыки

Организатор Вильнюсского фестиваля карильонной музыки и различных концертов Юргис Паулюкас инициировал проект "Городские часы", который будет осуществлен с известным японским карильонистом Тору Такао.
"Короткие летние концерты уже стали красивой традицией, приглашающей остановиться и приятно провести обеденный перерыв или время вечерней прогулки", – сказал Паулюкайтис.
До 1 октября ежедневно в 13 и 19.15 ч. в Вильнюсе будут проходить бесплатные 15-минутные концерты.
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