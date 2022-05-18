Из-за сильного роста цен поставщики продуктов жалуются на то, что им сложно обеспечить детей полноценным питанием. Плата увеличится незначительно, но позволит обеспечить детям нормальный рацион.

В ясельных группах, работающих 10,5 и 12 ч. плата за питание составит – 2,60 евро в день (было 2,20), в детском саду – 2,90 евро (было 2,50). В подготовительных группах завтрак и ужин стоят – 1,16 евро (было – 0,84 и 0,53 Eur), обед – 2,10 евро (было 1,80 евро).

В ясельных группах круглосуточных детских садов плата составит 2,90 евро (было 2,50 евро) в день, в детсадовских – 3,20 евро (было 2,80 евро).

В подготовительных группах завтрак и ужин стоят 1,16 евро (было – 0,84 и 0,53 евро), обед – 2,10 евро (1,80 евро), ужин – 0,84 евро (было 0,31 евро).

В яслях, работающих не дольше 4 ч – 2,10 евро (было 1,70 евро), в детских садах – 2,30 евро (было 1,90 евро). В подготовительных группах завтрак – 1,16 евро (был 0,84 евро) обед – 2,10 евро (был 1,80 евро).

Решение горсовета вступает в силу с 1 июля 2022 года.