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В одной из групп в социальной сети Facebook появилось необычное фото: в столичном районе Ужупис сам по себе разгуливал козел. "Может, у кого-то сбежал?" – интересовались пользователи.
Ožys Užupyje Tomo B. nuotr.
Ožys Užupyje Tomo B. nuotr.

Однако выяснилось, что козы уже много лет пасутся в этом месте.

"Этот козел там на привязи. Его хозяин там летом часто оставляет привязанным", – писал другой пользователь.

"Оставьте козла в покое, он на своей территории", – заметил еще подин участник обсуждения.

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