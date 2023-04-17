Однако выяснилось, что козы уже много лет пасутся в этом месте.

"Этот козел там на привязи. Его хозяин там летом часто оставляет привязанным", – писал другой пользователь.

"Оставьте козла в покое, он на своей территории", – заметил еще подин участник обсуждения.