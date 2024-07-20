В столичном районе Шнипишкес для детей создали игру "Выходи во двор"

„Исследование местного туризма показало, что подростков часто забывают, публикуя различные впечатления и предложения путешествий по Литве. Учитывая это, мы впервые составили сеть открытых пространств, которые могут их заинтересовать, от спортивных площадок до других зон отдыха. Также настоятельно приглашаем подростков стать гидами для своих младших братьев или сестер и отправиться в путешествие - угадайку по Шнипишкес с новой игрой „Выходи во двор“, - отметила, приглашая провести лето со смыслом Кристина Мацкявичене - координатор проекта „Иди во двор“ , старший специалист Департамента внешних связей и туризма Вильнюсского самоуправления.