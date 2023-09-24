В столичном районе Науяместис зацвел каштан

 
ru.DELFI.lt
Kaštonai žydi Made in Vilnius nuotr.
Kaštonai žydi Made in Vilnius nuotr.
Теплый сентябрь в этом году радует и жителей и природу. Однако уже заметны признаки того, что природа готовится к осени. Деревья стараются сохранить зеленые листья, но время не обманешь, понемногу листья начинают желтеть, пишет madeinvilnius.lt.

Между тем в природе фиксируются и странные вещи, некоторые деревья, видимо, решили, что наступила весна.

Шутки шутками, но в Вильнюсе зацвел один каштан - в Науяместисе у дворца бракосочетаний.

К сожалению, не за горами заморозки, а потом грядет зима, поэтому каштан-авантюрист, потерявший немало сил во время осеннего цветения, будет слабее весной, весной цветов на нем будет меньше. Может быть и так, что цветущие ветви и почки не успеют подготовиться к морозам, тогда они могут замерзнуть зимой.

Kaštonai žydi Made in Vilnius nuotr.
Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии