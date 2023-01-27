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31 января в столичном микрорайоне Лаздинай (ул. Букчу, 8, Вильнюс) открывается самая большая ветеринарная больница в Литве, пишет madeinvilnius.lt.
Augintiniai pas veterinarijos gydytojus, freepik.com nuotr.
Augintiniai pas veterinarijos gydytojus, freepik.com nuotr.

В этом современном комплексе будет круглосуточно работать больница, в которой необходимую помощь окажут не только собакам и кошкам, но и лемурам, креветкам и другим экзотическим животным. В комплексе не только будут заниматься диагностикой заболеваний и их лечением, но и предоставят условия стационарного лечения. Услуги больница будет предоставлять круглосуточно семь дней в неделю. Кроме того, вскоре при больнице откроется первый в Вильнюсе банк крови для животных, который позволит делать переливание крови и в Вильнюсе.

В комплексе будет и единственный в Литве реабилитационный центр для животных со специальным бассейном и водяной дорожкой – больные и получившие травму животные здесь получат такие процедуры как гидротерапия и лечение лазером. В центре будут работать специалисты, которые получили образование за границей. В Литве пока нет аналогов такого образования.

При комплексе также действует гостиница для животных, дневной центр, спортзал, массажный кабинет, парикмахерская и т.д.

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