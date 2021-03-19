В столичном подземном переходе радужный флаг закрасили триколором

Римкуте накануне сказала Delfi, что о больных местах в обществе надо говорить через искусство – этот язык всем понятен. Искусство, по ее словам, хороший способ для решения социальных проблем, осуществление различных инициатив, а просто разговоры на какую-то тему зачастую переводятся на личности. По мнению Римкуте, художественные инициативы снимают личностный акцент, открывают дверь для позитивных диалогов.
Римкуте сказала, что ее друг Салучка уже давно облюбовал стену Салтонишкского пешеходного перехода, внимание привлекла ее неровная поверхность. "Она неровная, поэтому там появилось немного рисунков, только какие-то попытки их нарисовать, тэги. Он думал о ней", – сказала Римкуте.
Римкуте заметила, что понимает, что радуга будет украшать стену лишь временно, поэтому ждала, чем ее дополнят.
Поскольку этот переход- место для граффити – разрешения получать не требовалось. В Вильнюсе есть такие места, где граффити можно рисовать на законных основаниях.
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