В столичном подземном переходе радужный флаг закрасили триколором

Римкуте накануне сказала Delfi, что о больных местах в обществе надо говорить через искусство – этот язык всем понятен. Искусство, по ее словам, хороший способ для решения социальных проблем, осуществление различных инициатив, а просто разговоры на какую-то тему зачастую переводятся на личности. По мнению Римкуте, художественные инициативы снимают личностный акцент, открывают дверь для позитивных диалогов.

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Римкуте сказала, что ее друг Салучка уже давно облюбовал стену Салтонишкского пешеходного перехода, внимание привлекла ее неровная поверхность. "Она неровная, поэтому там появилось немного рисунков, только какие-то попытки их нарисовать, тэги. Он думал о ней", – сказала Римкуте.

Римкуте заметила, что понимает, что радуга будет украшать стену лишь временно, поэтому ждала, чем ее дополнят.

Поскольку этот переход- место для граффити – разрешения получать не требовалось. В Вильнюсе есть такие места, где граффити можно рисовать на законных основаниях.