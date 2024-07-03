В столичном Нагорном парке в рамках Праздника песни состоится Вечер ансамблей

Более 4 тыс. участников хора, оркестра народных инструментов и ансамбля народного танца исполнят театрализованную программу Вечера ансамблей. По словам организаторов, в программу войдут не только известные произведения, но и композиции, специально созданные для этого концерта.

Указывается, что в программе встретятся четыре божественные стихии – Огонь, Воздух, Вода и Земля, благодаря которым вырастет древо жизни нации.

Прямая трансляция Вечера ансамблей из Нагорного парка – в кафе Vasaros terasa, расположенном на ул. Вильняус, с 22:00. Кроме того, после окончания концерта в Старом городе организуется афтерпати.