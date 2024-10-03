В столичном Нагорном парке откроется Хэллоуинтаун

„В Нагорном парке установят инсталляции к Хэллоуину. Выдано разрешение на деятельность до 8 ноября. Каждый день с 15 до 23 ч. будет запрещено движение на въезде в Нагорный парк, т.е. на дороге в сторону стоянки у подножия горы“, – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.