В столичном микрорайоне Калненай построят новую школу и детский сад

 
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ФОТО: Bendrovės archyvas
Вильнюсская компания по развитию города объявляет конкурс и приглашает архитекторов представлять свои идеи в связи с проектами нового детского сада и начальной школы в микрорайоне Калненай, на ул. Мораву, 4. Конкурс объявлен в порядке объявления общественных закупок, пишет портал madeinvilnius.lt.

По словам мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, архитекторов приглашают создать архитектурную идею здания школы с учетом уникальности участка земли.

"Мы с самого начала стремились привлечь местную общину к созданию этого объекта – проходили мастер-классы, мы выясняли, какие идеи есть у жителей, какие потребности. Мы понимаем это заведение не просто как комплекс зданий, а как "третьего учителя" – пространство должно влиять на развитие личности", – сказал мэр.

Жители делились своими идеями с осени 2023 года. Все эти идеи перенесли на уровень проектирования.

"Это пространство должно быть инновационным, мультикультурным, а территория школы – безопасной и с многофункциональной, важны также аспекты устойчивости", – сказала руководитель проектов Вильнюсской компании по развитию города Эйманте Андрияускайте.

Планируется, что детский сад-школа пример 956 детей (из них не меньше 380 в детском саду и 576 в школе), площадь здания составит 11 000 м2.

Три лучших проекта получат премии: за первое место - 11 000 евро, за второе - 9000 евро и за третье – 6000 евро. С победителем будет подписан договор в августе 2024 г.

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