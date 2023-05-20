В столичном микрорайоне Жирмунай – "драма" утиной семьи

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18 мая, в 16 ч., в Жирмунай была снята на видео акция спасения семьи утят. Уткам надо было помочь перейти через улицу Жирмуну. Один "спасатель" в куртке сигнального цвета остановил движение транспорта. Все 6 утят с мамой безопасно преодолели путь через дворы к реке Нерис.
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