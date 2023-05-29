"Волк побежал к телебашне. Будьте осторожны. Службам сообщили", – писал в группе на фейсбуке житель района Эдгарас и поделился фотографиями.
Фотографию и появление животного в столице порталу Delfi прокомментировал охотник Дарюс Гудачаускас.
"Есть лишь два варианта. Или волк или чехословацкая волчья собака. Если боится людей - 100% волк. Он, вероятно, шел вдоль берега Нерис, охотился на бобров и мог забрести в Каролинишкес, влекомый запахами кошек, собак... Волки не боятся людей, но этот, как видно, напуган, попал в беду. Думаю, вернется по своему следу, и мы его больше не увидим.
Что делать, когда увидишь волка? Не паниковать, не надо убегать, но надо соблюдать дистанцию. У каждого животного есть своя зона безопасности, в нее нельзя заходить. У волков эта зона достаточно большая, поэтому он сам должен уйти... Больше всего нужно беречь домашних животных", – сказал Гудачаускас.
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