В столичном микрорайоне Калненай построят новую школу и детский сад

По словам мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, архитекторов приглашают создать архитектурную идею здания школы с учетом уникальности участка земли.

"Мы с самого начала стремились привлечь местную общину к созданию этого объекта – проходили мастер-классы, мы выясняли, какие идеи есть у жителей, какие потребности. Мы понимаем это заведение не просто как комплекс зданий, а как "третьего учителя" – пространство должно влиять на развитие личности", – сказал мэр.

Жители делились своими идеями с осени 2023 года. Все эти идеи перенесли на уровень проектирования.

"Это пространство должно быть инновационным, мультикультурным, а территория школы – безопасной и с многофункциональной, важны также аспекты устойчивости", – сказала руководитель проектов Вильнюсской компании по развитию города Эйманте Андрияускайте.

Планируется, что детский сад-школа пример 956 детей (из них не меньше 380 в детском саду и 576 в школе), площадь здания составит 11 000 м2.