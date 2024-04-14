В столице в Старом городе проведут реконструкцию здания - появится подземная автостоянка

Участок и здания принадлежат ЗАО Vastint Lithuania. Три здания на территории будут реконструированы без изменения их высоты. У одного здания - 4 этажа с мансардой, два других – одноэтажные с мансардой. В незастроенной части участка со стороны улицы Тилто будут реконструированы существующие здания и сформирована сплошная (по периметру) одноэтажная застройка.
В реконструируемых зданиях планируется оборудовать 14 квартир, коммерческих помещений и одно нежилое помещение. Общая запланированная площадь жилых помещений ~1560 кв.м, коммерческих помещений ~180 кв.м.
Реконструированные здания образуют внутренний двор неправильной формы. Входы в жилые помещения запланированы со стороны внутреннего двора. Во дворе проектируются пешеходная дорожка, детская площадка, зоны для спорта и отдыха, озеленение, освещение и ограждение территории.
Двор оборудуют на крыше и грунте подземной автостоянки. Двор планируется озеленить. Ожидается, что площадь озелененного участка составит 30 проц.
На подземной автостоянке будет 19 парковочных мест, а также место для велосипедов.
По проекту выдано разрешение на строительство, публичная информация о планируемом проектировании общественных зданий состоялась 07.08.2019.
В рамках подготовки к реконструкции планируется вырубить 7 деревьев: 3 липы мелколистные (диаметром 36, 42, 46 см), 2 клена обыкновенного (26 и 44 см), ясень обыкновенный (48 см) и каштан обыкновенный ( 47 см).
Шесть зеленых насаждений - подлежат охране, одно - каштан обыкновенный - не подлежит охране. За вырубленные деревья застройщик заплатит 13,2 тысячи.
На городской земле высадят 25 деревьев, имеющих регенеративную ценность, а также 278 кв. м массивов кустарников.