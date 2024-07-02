В столице в рамках Праздника песни начинается День фольклора

В программе Дня фольклора примут участие более 6 тыс. исполнителей, запланированы выступления ансамблей со всей Литвы, песни, танцы, игры, а также презентации ремесел, кулинарного наследия и других традиций.

Эти мероприятия пройдут в разных пространствах Вильнюса – в Бернардинском саду, на замковой территории, на Кафедральной площади, на проспекте Гедимино и улице Пилес.

Также во вторник вечером в столичном Костеле Св. Иоаннов соберутся более 400 игроков на канклес.

День фольклора завершится праздничным концертом „Rasi rasoj rasi“ на Кафедральной площади, где вместе выступят коллективы из зарубежных стран, разных мест и регионов Литвы.