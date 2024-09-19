В столице традиций литовского пива весь сентябрь проходит Фестиваль пивоваров и чемпионат по поеданию цеппелинов

Праздник проходит каждую субботу до 10 октября. В прежние времена в это время помещики благодарили работников за летние работы и приглашали всю деревню на большой праздник с угощениями и развлечениями.
Уже две субботы участники праздника пробовали блюда, приготовленные на костре, например, маринованные в пиве ребрышки, домашние колбасы и фаршированный поросенок. Однако немало людей стояло в очереди к цеппелинам и участвовало в чемпионате.
Этот чемпионат в Литве проходил в первый раз – оказывается, съесть много цеппелинов за раз - непростая задача!
В первую субботу за титул лучшего поедателя цеппелинов сражались шесть человек. Каждому дали по 10 цеппелинов и дали несколько минут на их „уничтожение“. В числе участников состязания был и живущий в Литве итальянец Жан Лука Демарко.
„Я съел три цеппелина. Есть дальше было опасно, но было вкусно“, – сказал итальянец.
В первый раз в чемпионате победил Марюс из Титувенай, он съел 6 цеппелинов. Его результат не был побит и во вторую субботу. В этот день победитель съел всего 5,5 цеппелинов. Оба победителя получили призы. Главный приз – мешок картошки из хозяйства поместья.