В столице традиций литовского пива весь сентябрь проходит Фестиваль пивоваров и чемпионат по поеданию цеппелинов

Праздник проходит каждую субботу до 10 октября. В прежние времена в это время помещики благодарили работников за летние работы и приглашали всю деревню на большой праздник с угощениями и развлечениями.

Уже две субботы участники праздника пробовали блюда, приготовленные на костре, например, маринованные в пиве ребрышки, домашние колбасы и фаршированный поросенок. Однако немало людей стояло в очереди к цеппелинам и участвовало в чемпионате.

Этот чемпионат в Литве проходил в первый раз – оказывается, съесть много цеппелинов за раз - непростая задача!