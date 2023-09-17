В столице состоялся красочный ромский фестиваль Gypsy fest

В шествии участвовали ромы на лошадях.
Председатель Литовской общины ромов Иштван Квик ранее говорил, что в этом году главная мысль фестиваля - не забывать о семейных ценностях и ценностях общины.
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18 сентября во время "Ярмарки народов" в центре столицы Литвы состоялось театрализованное шествие. Это было шествие ежегодного ромского фестиваля Gypsy fest, которое в этом году стало частью "Ярмарки ремесел".
В шествии участвовали ромы на лошадях.
Председатель Литовской общины ромов Иштван Квик ранее говорил, что в этом году главная мысль фестиваля - не забывать о семейных ценностях и ценностях общины.