В столице с аукциона продают легендарную квартиру на проспекте Гедиминаса

„В 2011 году вильнюсский горсовет принял решение разрешить вильнюсцам и гостям столицы декларировать место жительства в этой квартире. Придумали звучный слоган – „Живи в центре города, на проспекте Гедиминаса“, – рассказал представитель муниципалитета Лауринас Якубаускас.
В квартире площадью 20 кв. м свое место жительства могли декларировать все желающие. Это была идея тогдашнего мэра города Артураса Зуокаса. Цель - собрать как можно больше налогов в бюджет города, поскольку городу выгодно иметь больше горожан. Только представьте себе, как выглядел почтовый ящик этой квартиры.
„Соседи рассказывали легенды о том, какое количество писем приносили почтальоны“, – сказал Якубаускас.
Однако это длилось недолго – в конце 2013 г. суд постановил, что всех желающих прописывать в одной квартире незаконно. Одно время это было социальное жилье, позже квартира пустовала, сейчас муниципалитет планирует его продать.
„Экономически невыгодно держать такую маленькую квартиру. Здесь меньше 22 квадратов, два пространства, кухня, санузел, но нерационально держать в центре города такое социальное жилье, ведь деньги от его продажи можно использовать на другие социальные нужды“, – сказал Якубаускас, заметив, что на деньги от продажи этого жилья подальше от центра можно купить квартиру больших размеров.
Квартиру продадут с аукциона. Цена удивляет.
„Квартиру оценили в 105 000. Пока неясно, будет ли это начальная цена. Все зависит от того, сколько людей ею заинтересуется“, – подчеркнул Якубаускас.
Сейчас в квартире 40 в доме 24А на проспекте Гедиминаса официально декларированы 824 человека.