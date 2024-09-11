В столице с аукциона продают легендарную квартиру на проспекте Гедиминаса

10 лет назад одна квартира на проспекте Гедимиаса в столице была очень популярной. В этой небольшой квартире на втором этаже место жительства декларировали все желающие, официально там были „прописаны“ 4500 человек. Однако это время уже в прошлом. Сейчас эту квартиру, в которой еще „прописаны“ 800 жителей, продают с аукциона.