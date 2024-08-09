2024.08.09 09:25

В столице пройдет "Шествие свободных беларусов"

 
ELTA
ru.DELFI.lt
В столице пройдет "Шествие свободных беларусов"
В столице пройдет "Шествие свободных беларусов"
ФОТО: AGENCJA GAZETA | via REUTERS

В четвертую годовщину со дня фальсифицированных выборов президента Беларуси в пятницу в Вильнюсе пройдет шествие свободных беларусов.

Сообщается, что беларусы, борющиеся против репрессивного режима Александра Лукашенко, соберутся на митинг на Кафедральной площади и шествием достоинства пройдут к беларусскому мемориалу, где почтут память павших соотечественников-борцов против режима.

По данным организаторов акции, за четыре года режим Лукашенко в Беларуси репрессировал по политическим мотивам не менее 50 тысяч человек и изгнал из страны сотни тысяч демократически настроенных беларусов.

Четыре года назад А. Лукашенко победил на президентских выборах в Беларуси.

После объявления результатов официального опроса избирателей, подтверждающих победу А. Лукашенко над представительницей оппозиции Светланой Тихановской, по всей стране прошли массовые акции протеста, осуждающие выборы и называющие их сфальсифицированными.

Полиция применила против протестующих светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе протестов было арестовано около 3 тыс. человек.

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