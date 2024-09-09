В столице прошел фестиваль Loftas Fest: посетили тысячи людей, попали не все

В минувшие выходные в Вильнюсе прошел 13-й фестиваль музыки и искусства Loftas Fest. Его посетили больше 20 000 человек, очереди стояли два дня, не все желающие смогли попасть на мероприятие, которое проходило в бывшей фабрике Elfa.