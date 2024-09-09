2024.09.09 15:17

В столице прошел фестиваль Loftas Fest: посетили тысячи людей, попали не все

 
ru.DELFI.lt

В минувшие выходные в Вильнюсе прошел 13-й фестиваль музыки и искусства Loftas Fest. Его посетили больше 20 000 человек, очереди стояли два дня, не все желающие смогли попасть на мероприятие, которое проходило в бывшей фабрике Elfa.

Фестиваль проходил с пятницы по воскресенье. Его посетители могли послушать электронную музыку, хип-хоп и др. жанры, увидеть художественные перформансы. Восемь сцен фестиваля были бесплатными.

На фестивале выступили Dr. Green, Baltic Balkan, Kanalizacija, Ministry of Echology, Despotin Fam, Jazzu, 5’nizza и многие другие.

Организаторы сказали, что 13-й Loftas Fest – был последним таким фестивалем, какие проводили до сих пор, поэтому о новшествах и переменах они информируют своих поклонников позже.

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