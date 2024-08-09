В столице пройдет "Шествие свободных беларусов"

Сообщается, что беларусы, борющиеся против репрессивного режима Александра Лукашенко, соберутся на митинг на Кафедральной площади и шествием достоинства пройдут к беларусскому мемориалу, где почтут память павших соотечественников-борцов против режима.

По данным организаторов акции, за четыре года режим Лукашенко в Беларуси репрессировал по политическим мотивам не менее 50 тысяч человек и изгнал из страны сотни тысяч демократически настроенных беларусов.

Четыре года назад А. Лукашенко победил на президентских выборах в Беларуси.