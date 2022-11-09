"Сплоченность сторонников демократии и координация действий стали еще более актуальными после того, как Россия начала варварскую войну против Украины и активизировалось взаимодействие авторитарных сил. Авторитарные режимы сотрудничают в осуществлении агрессии против соседних государств и их собственных обществ, разрушая основанный на правилах международный порядок", - говорится в сообщении министерства.

"Один из главных вопросов, на который будут стремиться ответить участники форума, — как помочь активистам демократии, действующим в авторитарных странах. Целью будет объединение усилий и прекращение глобальной тенденции усиления авторитаризма в мире, противодействие попыткам авторитарных режимов использовать демократические институты в своих целях, восстановление рушащейся архитектуры международной безопасности", - поясняет министерство.

В мероприятии принимают участие высокопоставленные зарубежные политики, представители организаций из тридцати стран мира. А также специальный ассистент президента США Джо Байдена Роберт Берщинский, генеральный секретарь Сообщества демократий Томас Гаррет, министры иностранных дел и вице-министры, бывший премьер-министр Сакартвело Георгий Гахария, несколько специальных докладчиков ООН и известные защитники демократии – известный историк и журналистка Энн Эпплбаум, лауреат международных премий за демократическую деятельность, дочь убитого российского оппозиционера, журналистка Жанна Немцова, эксперт по Тайваню и Дальнему Востоку из Франции Антуан Бонда и другие.

К Форуму присоединятся некоторые участники Всемирного конгресса свободы, в котором примут участие более 200 активистов демократии из стран, где правят авторитарные режимы.

На прошлогоднем Саммите за демократию, организованном президентом США Джо Байденом, Литва взяла на себя обязательство мобилизовать сторонников демократии для противостояния авторитаризму. С этой целью в Литве совместно с неправительственными организациями "Freedom House" и "Alliance of Democracies" сформировала рабочую группу единомышленников (так называемую когорту). В ходе форума планируется объявить об официальном начале деятельности когорты.