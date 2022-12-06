В столице продолжается забастовка водителей "Вильнюсского общественного транспорта"

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В Вильнюсе продолжается забастовка водителей "Вильнюсского общественного транспорта", поскольку профсоюз и руководство компании не могут прийти к соглашению по вопросу коллективного трудового договора.
Vilniaus viešasis transportas
Vilniaus viešasis transportas
© DELFI / Robertas Narmontas

В понедельник глава профсоюза предприятия Альгирдас Маркявичюс сказал, что забастовка будет длиться до достижения соглашения с руководством компании.

Между тем глава ВОТ Дарюс Алекнавичюс уверяет, что достигнуть соглашения пока невозможно, поскольку профсоюзы слишком много требуют и отказываются идти на компромисс.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что в основе забастовки лежат старые обиды, ведь большая часть требований профсоюзов уже выполнена.

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Забастовка должна была состояться в октябре, но ее отложили, поскольку компания согласилась на переговоры с профсоюзами, и с ноября работникам транспортной компании зарплаты подняли на 10%.

Однако не удалось договориться о том, чтобы включить в систему оплаты труда коллективный договор.

Сейчас в забастовке участвуют 489 водителя.

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