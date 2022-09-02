3 сентября в Вильнюсе, на проспекте Конституциёс, будет представлена формула Oracle Red Bull Racing, которой будет управлять австриец Патрик Фризахер.
Команда Red Bull посетит Литву во второй раз. Она уже была здесь в 2010 г., ее болид промчался по одной из основных улиц Вильнюса, демонстрируя удивительные трюки.
Патрик Фризахер в 1994 г. стал первым молодым гонщиком Red Bull, а в первой половине сезона 2005 г. представлял команду Minardi на F-1.
Сейчас Патрик Фризахер - инструктор Red Bull, вместе с командой Oracle Red Bull Racing он активно путешествует по самым известным странам мира - Монако, ОАЭ и США, и демонстрирует возможности болидов Red Bull Racing.
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