3 сентября в Вильнюсе, на проспекте Конституциёс, будет представлена формула Oracle Red Bull Racing, которой будет управлять австриец Патрик Фризахер.

Команда Red Bull посетит Литву во второй раз. Она уже была здесь в 2010 г., ее болид промчался по одной из основных улиц Вильнюса, демонстрируя удивительные трюки.

Патрик Фризахер в 1994 г. стал первым молодым гонщиком Red Bull, а в первой половине сезона 2005 г. представлял команду Minardi на F-1.

Сейчас Патрик Фризахер - инструктор Red Bull, вместе с командой Oracle Red Bull Racing он активно путешествует по самым известным странам мира - Монако, ОАЭ и США, и демонстрирует возможности болидов Red Bull Racing.