В столице появятся мусорные урны нового поколения

"В Вильнюсе на замену цилиндрическим мусорным урнам приходят прямоугольные. Такие урны некоторое время уже стоят на проспекте Гедиминаса, а в последнее время началась их замена и в других местах. Новые мусорные урны изготовлены из переработанного пластика (в отличие от старых, которые сделаны из металла), они устойчивы к ударам и воздействию ультрафиолетовых лучей", — так порталу MadeinVilnius.lt прокомментировал специалист по связям со СМИ Вильнюсского городского самоуправления Габриэлюс Грубинскас.

На новых мусорных урнах из-за их шероховатой поверхности сложнее нарисовать граффити. На них также сложнее наклеивать наклейки. Принцип их открытия также иной, что упростит работу клининговых компаний, сообщает портал.

Постепенно все мусорные урны цилиндрической формы в городе будут заменены на новые. Они будут двух видов: более широкие и низкие объемом до 110 литров мусора, а более узкие и высокие – до 70 литров, сообщает MadeinVilnius.lt.