В столице объявлено об окончании отопительного сезона: в этом году тепло стоило на 7% меньше, чем в прошлом

"По сравнению с ценами на централизованное отопление в других крупных городах страны, в столице наблюдается самое большое снижение цен на тепло с начала отопительного сезона, сообщает Литовское энергетическое агентство. В конце отопительного сезона цена на тепло была ниже, чем в среднем по Литве. По сравнению со столицами трех стран Балтии в Вильнюсе самое дешевое централизованное отопление", - говорит Адомас Бужинскас, директор администрации самоуправления города Вильнюса.

Теплая зима - меньшие счета



Счета за отопление определяются не только ценой на тепло, но и температурой наружного воздуха, которая влияет на потребление тепла. Средняя температура наружного воздуха составила 1,4 °C, что на 0,2 °C теплее, чем в предыдущем сезоне (1,2 °C), а январь был самым холодным месяцем сезона.