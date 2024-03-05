В столице начали установку новых постов контроля скорости

Представитель Вильнюсского муниципалитета Арунас Висоцкас сказал, что на самом деле в столице установят 10 корпусов постов контроля скорости, купят один муляж, который будут перебрасывать из одного корпуса в другой.
Правда, водителей не будут информировать о том, где будет находиться просто муляж, а где муляж с радаром.
"С целью экономии средств мы используем муляжи и думаем, что они оправдывают себя. Водители будут проявлять внимательность и в таких местах не будут превышать скорость", – сказал Висоцкас.
Правда, несмотря на то, что пока планируют купить только 10 муляжей, составлен список 60 мест, где они могут появиться. Это значит, что муляжи также будут переставлять с места на место.
Висоцкас сказал, что этой весной муниципалитет купит 4 радара и 10 муляжей.
На вопрос, как подбирают места, на которых устанавливают посты контроля скорости, Висоцкас сказал, что их устанавливают там, где водители превышают скорость, а также у школ, детских садов, в тех местах, которые отмечены как "черные зоны".
По словам Висоцкаса, проекты уже готовы, скоро начнутся работы по установке.
Он заметил, что пока не планируется покупать больше радаров, но в будущем оценят потребности.
"Если будет потребность в дополнительных ПКС – мы оценим ее", – заметил Висоцкас.
Покупка и присмотр за 4 ПКС стоили муниципалитету около 400 000 евро.