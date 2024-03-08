В столице началась ярмарка Казюкаса: ограничено движение, изменены маршруты общественного транспорта

По традиции ярмарка начнется в 14 ч. – с площади Независимости в сторону Кафедрального собора пройдет шествие ремесленников и других участников ярмарки во главе со Св. Казимиром.
С учетом вызовов, связанных с ограничением движения, в этом году ярмарка не будет проходить на ул. Пилес, Диджёи и на Ратушной площади.
С 11 ч. 7 марта до 4 ч. 11 марта будет запрещено движение транспорта на проспекте Гедиминаса от ул. Швянтарагё до ул. Вильняус, за исключением городского транспорта.
С 20 ч. 7 марта до 8 ч. 9 марта будет запрещено движение на следующих частях проспекта Гедиминаса: от ул. Йогайлос до А.Якшто, от А.Якшто до Васарё 16-осёс, от Васар1 16-осёс до Ю.Тумо-Вайжганто, от Ю.Тумо-Вайжганто до А.Гоштауто, за исключением общественного транспорта.
С 8 ч. 9 марта до 4 ч. 11 марта будет запрещено движение на проспекте Гедиминаса от ул. Вильняус до Ю.Тумо-Вайжганто и от Ю.Тумо-Вайжганто до А.Гоштауто, за исключеним общественного транспорта.
С 20 ч. 7 марта до 4 ч. 11 марта будет запрещено движение на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес, Майронё и рядом с ними по условленной схеме.
Изменится порядок движения общественного транспорта
Движение общественного транспорта на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Майронё будет запрещено с 24 ч. 7 марта до 5 ч. 11 марта.
В этот период изменятся маршруты 10, 11, 33, 89 автобусов и их расписания. Дополнительно подкорректируют расписания 2, 3, 6, 12, 20 троллейбусов и 1G, 53 автобусов.
8 марта в 14–15 ч. во время ярмарочного шествия возможны отклонения от расписания автобусов 1G, 3G, 10, 11, 22, 53, 73, 88 и 2, 3, 4, 6, 10, 12, 17, 20 троллейбусов.