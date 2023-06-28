В столице наблюдаются сбои в работе приложений для пассажиров транспорта

28 июня перед обедом представители JUDU информировали, что наблюдаются сбои в работе мобильных приложений для оплаты стоянки и для оплаты услуг общественного транспорта.

"Уважаемые жители, сейчас мы наблюдаем временные сбои в работе систем – в оборудовании с операционной системой Android не действуют приложения m.Ticket и m.Parking.