В столице на проспекте Саванорю образовался огромный затор

В группе "Рейд в Вильнюсе|"Трехногий" Вильнюсе " ( Reidas Vilniuje|Trikojis Vilniuje) на Facebook водители сообщили, что на проспекте Саванорю движение полностью остановилось.

ДТП произошло около перекрестка с улицей Рачу. Поскольку после ДТП движение в сторону Нижних Панеряй полностью остановилось, представители JUDU предупреждают о задержках общественного транспорта и просят водителей выбирать другой маршрут.