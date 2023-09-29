В столице на проспекте Саванорю образовался огромный затор

 
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Eismo įvykis Savanorių prospekte
Eismo įvykis Savanorių prospekte
ФОТО: Reidas Vilniuje nuotr.
29 сентября в обед водители поделились информацией об огромном заторе на столичном проспекте Саванорю.

В группе "Рейд в Вильнюсе|"Трехногий" Вильнюсе" (Reidas Vilniuje|Trikojis Vilniuje) на Facebook водители сообщили, что на проспекте Саванорю движение полностью остановилось.

Представители муниципальной компании JUDU информировали, что причина затора - ДТП.

ДТП произошло около перекрестка с улицей Рачу. Поскольку после ДТП движение в сторону Нижних Панеряй полностью остановилось, представители JUDU предупреждают о задержках общественного транспорта и просят водителей выбирать другой маршрут.

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