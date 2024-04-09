В столице можно будет услышать звучание карильона

 
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Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
ФОТО: Organizatorių archyvas
Организатор Вильнюсского фестиваля карильонной музыки и различных концертов Юргис Паулюкас инициировал проект "Городские часы", который будет осуществлен с известным японским карильонистом Тору Такао. На колокольне костела Св. Апостолов Филиппа и Иакова установлен карильон, который с апреля возвещает время карильонными мелодиям, пишет портал madeinvilnius.lt.

По словам Паулюкаса, до сих пор карильон на колокольне этого вильнюсского храма в определенное время исполнял разные мелодии.

"Я несколько лет лелеял идею отдельной мелодии для каждого часа. Это будут необязательно ритмичные мелодии. Я хотел, чтобы их объединял день", – сказал он.

Эта идея заинтересовала японского карильониста, который часто приезжает с концертами и в Литву. Он помог Паулюкасу осуществить эту идею.

"Он понял мою идею, что мелодия должна звучать не когда отбивают часы, а своим звучанием возвещала наступление часа. Кроме того, чтобы мелодии были аутентичными и отвечали ритму дня. И еще – мелодии по-разному слышаться у самой колокольни и издалека. Ведь это и создает картину города!" – убежден Паулюкас.

Он сказал, что каждый день с 9 до 21 ч., каждый час, звучит мелодия близкая вильнюсцу, ритму его жизни, его мыслям.

Слушать музыку удобнее всего во дворике храма или на Лукишкской площади.

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