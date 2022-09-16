В столице Литвы закрывается пляжный сезон

На пляжах работали 40 спасателей компании Grinda. С 1 июня по 15 сентября спасатели спасли 11 человек, из них двое - дети, первая медицинская помощь была оказана 104 пострадавшим (из них 41 - дети), отдыхающим 15 раз вызывали скорую помощь.
"Лето было особенным – сколько рекордов жары было побито! За весь сезон было лишь несколько прохладных выходных, когда людей на пляжах было меньше. Почти все лето людей на пляжах было очень много", – сказал спасатель-водолаз Роландас Килюс.
Grinda не только обеспечивает безопасность отдыхающих, но и следит за инфраструктурой на пляжах.
Компания занимается уборкой территории пляжей и подготовкой к следующему сезону.
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