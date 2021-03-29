В столице Литвы верующих пригласили приезжать к храму на автомобилях и в них молиться

"Было 55 автомобилей, это 55 семей. Поскольку около храма есть большая площадка, всем хватило места. Во время службы все оставались в машинах – на улицу никто не выходил, люди следили за службой по телефону или с помощью планшетов", – сказал священник Альгирдас Толятас.
В конце службы люди могли поморгать дальним светом и получить причастие, а те, кто хотел получить благословение, должны были включить аварийную световую сигнализацию.
"Я могу сказать, что все получилось. У нас была группа волонтеров, они отрегулировали поток, расставили автомобили, следили за порядком", – сказал священник. Он сказал, что на такие службы будет приглашать прихожан до окончания карантина.
"Каждый приход ищет свой выход из ситуации, мы должны беречь людей. Мы планируем так проводить и другие службы – пригласим людей приезжать на автомобилях, потом будет причащать", – сказал Толятас.
"это не то же самое, что присутствие на службе, но все равно видишь ее из автомобиля, можешь причаститься после службы, это определенная форма общности", – прибавил он.
Пресс-секретарь Вильнюсской епархии Живиле Пелуритене сказала, что это творческое решение, но священнодействия в Вербное воскресение проводили и в других храмах.
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