В столице Литвы установили больше колонок с питьевой водой

"Мы решили расширить сеть таких колонок около школьных стадионов по двум причинам. С одной стороны, такие места - центры притяжения общины, где занимаются спортом, значит, там есть потребность в питьевой воде. Во-вторых, мы хотим приучить детей пить воду, наливать ее в свои бутылки, а не покупать в магазинах в пластиковых емкостях и не пить лимонад", – сказал вице-мэр столицы Валдас Бенкунскас.

Такие колонки появились около прогимназии им. С.Станявичюса, Балтупяйской прогимназии, инженерной гимназии им. И.Лелевеля и прогимназии Тайкос. В этом году они появятся около классической гимназии им. А.Кульветиса, прогимназии им. П.Вилейшиса, прогимназии Ажуолино, гимназии им. М.Мажвидаса и гимназии в Траку Воке, на ул. Медейнес, около скейт-парка Skatepark Pašilaičiai и рядом со спортивной площадкой у Каукисы.

Naujos gertuvės Vilniaus senamiestyje © Saulius Žiūra

Оборудование одной такой колонки обходится в 20 000 евро.

На данный момент в Вильнюсе есть 24 стационарных колонки с питьевой водой. Согласно подсчетам, жители, которые пользуются такой инфраструктурой, уже использовали 2,04 млн. л воды. Это помогло отказаться от 102,27 т пластика, из которого производят бутылки.