В столице Литвы снова меняется расписание общественного транспорта

Компания "Услуги сообщения" отмечает, что контролеры будут следить за потоками пассажиров, за правильным ношением масок, будут напоминать о действующих правилах. Напомним, что в общественном транспорте маски обязательны, равно как и дезинфекция рук на входе и выходе из общественного транспорта. Важно соблюдать дистанцию в 1 м и занимать сидячие места.

"За последнюю неделю на некоторых маршрутах количество пассажиров увеличилось, поэтому стало сложнее соблюдать безопасную дистанцию. Поэтому транспорт на этих маршрутах с понедельника будет ходить чаще", – сказала глава компании Модеста Гусаровене.

Изменятся расписания автобусов 1G, 2G, 3G, 4G, 5, 7, 10, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 43, 50, 53, 55, 59, 62, 63, 66, 68, 69, 75, 76 маршрутов и всех троллейбусов.

Напомним, что временно в столице не курсируют автобусы 65, 88, 89 маршрутов и троллейбусы 3, 14, 15, 20, 21 маршрутов.

Новое расписание с 26 февраля можно найти на сайте www.judu.lt, в приложениях Trafi, m.Ticket, или по номеру 8 5 210 7050. На остановках расписание пока не будут менять.