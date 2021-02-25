В столице Литвы снова меняется расписание общественного транспорта

Компания "Услуги сообщения" отмечает, что контролеры будут следить за потоками пассажиров, за правильным ношением масок, будут напоминать о действующих правилах. Напомним, что в общественном транспорте маски обязательны, равно как и дезинфекция рук на входе и выходе из общественного транспорта. Важно соблюдать дистанцию в 1 м и занимать сидячие места.
"За последнюю неделю на некоторых маршрутах количество пассажиров увеличилось, поэтому стало сложнее соблюдать безопасную дистанцию. Поэтому транспорт на этих маршрутах с понедельника будет ходить чаще", – сказала глава компании Модеста Гусаровене.
Изменятся расписания автобусов 1G, 2G, 3G, 4G, 5, 7, 10, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 43, 50, 53, 55, 59, 62, 63, 66, 68, 69, 75, 76 маршрутов и всех троллейбусов.
Напомним, что временно в столице не курсируют автобусы 65, 88, 89 маршрутов и троллейбусы 3, 14, 15, 20, 21 маршрутов.
Новое расписание с 26 февраля можно найти на сайте www.judu.lt, в приложениях Trafi, m.Ticket, или по номеру 8 5 210 7050. На остановках расписание пока не будут менять.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве уровень заболевания коронавирусом снижается, у соседей - ситуация напряженная (14)
В Литве уровень заболевания коронавирусом снижается....
В защиту "нежеланной вакцины": да, она другая, но у нее есть серьезные превосходства (139)
Вопросы в связи с британско-шведской вакциной AstraZeneca...
"Delfi Главное": есть ли прививка от скептицизма в отношении вакцин от коронавируса? (7)
Кто бы мог подумать еще три месяца назад, когда поставки...
Послабления карантина в Литве: полиция рассказала, что изменится (14)
Правительство Литвы в среду решило продлить карантин...
В Литве - сильное загрязнение воздуха: не помогают даже маски (9)
В Литве на протяжении нескольких дней фиксируется...