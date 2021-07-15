На данный момент выполнены все действия, необходимые для начала процедуры реорганизации.
Пациенты могут быть спокойны - их семейные врачи не изменятся, не изменится место предоставления услуги, за исключением новых услугugas. Лаздинайская и Каролинишкская поликлиники были конкурентами, сейчас реорганизация принесет им пользу.
Жители по-прежнему смогут ходить к семейным врачам и специалистам рядом со своим домом. Однако при этом они смогут получить новые услуги, их жители Лаздинай получат в Каролинишкской поликлинике. После объединения этих поликлиник, новая поликлиника будет принимать 85 000 пациентов.
Решение объединить Науининкскую поликлинику с поликлиникой Новой Вильни обусловлено их размерами и сходством. Они небольшие, поэтому сталкиваются с похожими проблемами – нехватка семейных врачей, специалистов, проблема модернизации, обновление медицинского оборудования. Надеются, что объединение поможет расширить спектр предоставляемых услуг.
Предполагается, что часть услуг будет дублироваться, а другие (в основном специалисты) будут сконцентрированы в том или ином филиале.
После объединения, новая поликлиника будет насчитывать 46 000 пациентов (сейчас в обеих поликлиниках их по 23 000).
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