В столице Литвы пройдет традиционный фестиваль "Ночь культуры"

Мероприятия фестиваля будут проходить в самых разных местах центральной части столицы.
В Руднинкайском сквере 24 сентября в 19 и 20 ч, и 25 и 26 сентября в 12 и 14 ч. состоится представление "Магическое дуновение" Bubble on Circus (Италия).
В Парке прудов 24 сентября с 18 до 1 ч. пройдет творческий музыкальный проект "Периметр". Будут выступать разные группы и исполнители: Kabloonak, jauti, John‘s Shower Band, Fused Trio, Monikaze и Girių dvasios.
В Ужупском инкубаторе искусства (ул. Ужупё 2А) будет работать "портал Вильняле Stream". С 18 ч. состоится беседа с художником Робертасом Наркусом, ведущая Инеса Ринкявичюте.
С 19.00 ч. там же можно увидеть лазерную инсталляцию "Портал Вильняле".
В Малом театре, пр. Гедиминаса 22, с 19 по 22 ч. Концерт. Музыкальные рассказы в 5D. На это мероприятие требуется регистрация.
Культурный балаган пройдет на ул. Думу (ул. Думу, 5) с 18 до 2 ч. Выставки, концерты, перформансы, поэзия.
Национальная художественная галерея, пр. Конституциёс, 22, с 21 до 23 ч. пройдет концерт "Ночная музыка". Выступит оркестр "Тримитас". На это мероприятие требуется регистрация.
В сквере у памятника П.Цвирке с 19.30 до 1 ч. Музыкальная программа "Путь культуры европейских евреев (литваков).
В Бернардинском саду организуют пространство для семей "Сказочные герои". С 18 до 1 ч. Музыка, театр, танец, творческие мастерские.
В Бернардинском парке с 18 ч. 24 сентября будут показывать короткометражные фильмы (сеансы в 18, 19, 20 и 22 ч.)
Другие мероприятия пройдут на Кафедральной площади, в сквере около Музея оккупации, в Великокняжеском дворце, на рынке Хале, в Ратуше, на Летней террасе (ул. Вильняус, 39), в SODAS 2123 (ул. Витебско, 23), в библиотеке им. М.Мажвидаса, в Pub’as Artistai, ул. Шв. Казимеро, 3, в Бернардинском костеле, в музее MO и т.д.
На некоторые мероприятия фестиваля нужно регистрироваться.
Программу фестиваля можно найти на сайте kulturosnaktis.lt
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