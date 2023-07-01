В столице Литвы проходит шествие Vilnius Pride - трансляция

Участники акции во время мероприятия поднимут вопросы юридической и медицинской смены пола, права на заключение брака, партнерства, усыновления. Будет идти речь и о цензуре, введенной для несовершеннолетних, чтобы защитить их от негативной информации.
В полдень сбор участников начался около библиотеки им. М.Мажвидаса, а в 13 ч. колонна участников двинулась в сторону Кафедральной площади.
Около Лукишкской площади колонну встретили два протестующих с плакатами "Времени нет, Иисус возвращается" и "Иисус может спасти тебя из ада". Рядом с ними стояла полиция и следила за порядком.
Без инцидента не обошлось. Портал Delfi получил видео, на котором видно, что на перекрестке проспекта Гедиминаса и ул. Васарё 16-осёс легковой автомобиль, несмотря на шествие, пытался проехать, участники шествия били по автомобилю руками.
Об этом инциденте сообщили в полицию. Звонившие сказали, что автомобиль ехал на большой скорости мимо идущих людей. Участники шествия считают, что были подвержены опасности.
В шествии участвует несколько тысяч человек.
По словам одного из организаторов шествия Евы Лаугалите, на Кафедральной площади выступят хорошо известные обществу люди.
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"Будут известные лица. Будут дипломаты, правозащитники. Это будут люди, чьи лица мы часто видим, когда говорим о проблемах ЛГБТ в Литве", – сказала Лаугалите.
"Будет возможность выступить с трибуны и для самих членов общины, рассказать о себе, свой жизни. Такая возможность у членов нашей общины появляется не всегда – о нас обычно говорят политики, другие люди, но не мы сами", – заметила она.
Лаугалите сказала, что при подготовке мероприятия основным вопросом была безопасность. Для ее обеспечения обратились к полиции.
"В Литве такая ситуация, что нам, наверное, еще долго надо будет об этом думать. (…) Мы думаем о безопасности, но надеемся на поддержку общества, а не враждебность", – заметила она.
По ее словам, возможные конфликты будут пресекать и волонтеры, которые будут наблюдать за шествием.
Лаугалите напомнила, что на Кафедральной площади готовятся и протестные митинги против шествия.
Представитель муниципалитета Гедрюс Грубинскас подтвердил, что выданы разрешения двоим физическим лицам (в каждом случае могут собраться не больше 15 человек). Кроме того, в одном месте нельзя, чтобы было больше двух протестующих групп.
"В данном случае квота исчерпана, поэтому, если кто-то задумает там протестовать, мы не можем дать разрешение", – подчеркнул Грубинскас.