В столице Литвы проходит шествие Vilnius Pride - трансляция

В шествии участвует несколько тысяч человек.

Об этом инциденте сообщили в полицию. Звонившие сказали, что автомобиль ехал на большой скорости мимо идущих людей. Участники шествия считают, что были подвержены опасности.

Без инцидента не обошлось. Портал Delfi получил видео, на котором видно, что на перекрестке проспекта Гедиминаса и ул. Васарё 16-осёс легковой автомобиль, несмотря на шествие, пытался проехать, участники шествия били по автомобилю руками.

Около Лукишкской площади колонну встретили два протестующих с плакатами "Времени нет, Иисус возвращается" и "Иисус может спасти тебя из ада". Рядом с ними стояла полиция и следила за порядком.

В полдень сбор участников начался около библиотеки им. М.Мажвидаса, а в 13 ч. колонна участников двинулась в сторону Кафедральной площади.

Участники акции во время мероприятия поднимут вопросы юридической и медицинской смены пола, права на заключение брака, партнерства, усыновления. Будет идти речь и о цензуре, введенной для несовершеннолетних, чтобы защитить их от негативной информации.

По словам одного из организаторов шествия Евы Лаугалите, на Кафедральной площади выступят хорошо известные обществу люди.

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"Будут известные лица. Будут дипломаты, правозащитники. Это будут люди, чьи лица мы часто видим, когда говорим о проблемах ЛГБТ в Литве", – сказала Лаугалите.

"Будет возможность выступить с трибуны и для самих членов общины, рассказать о себе, свой жизни. Такая возможность у членов нашей общины появляется не всегда – о нас обычно говорят политики, другие люди, но не мы сами", – заметила она.

Лаугалите сказала, что при подготовке мероприятия основным вопросом была безопасность. Для ее обеспечения обратились к полиции.

"В Литве такая ситуация, что нам, наверное, еще долго надо будет об этом думать. (…) Мы думаем о безопасности, но надеемся на поддержку общества, а не враждебность", – заметила она.

По ее словам, возможные конфликты будут пресекать и волонтеры, которые будут наблюдать за шествием.