12 июля 2023 г. 07:06

В столице Литвы по-прежнему фиксируются сбои в системе общественного транспорта

 
Эгле Гирдяните
ru.DELFI.lt
Judu
Judu

В понедельник сообщалось, что в результате кибератак, система общественного транспорта работала со сбоями, нельзя было пользоваться сайтами и приложениями, чтобы посмотреть расписание транспорта. Сбои в работе системы были и 11 июля. Вильнюсцы жалуются на неудобства, а муниципалитет напоминает, что общественный транспорт в городе бесплатный.

Представители муниципальной компании JUDU информировали, что сбои бывают, но проблемы оперативно решают. По их словам, эти сбои не должны доставлять жителям много хлопот, поскольку общественный транспорт в Вильнюсе бесплатный.

"Обращаем внимание на то, что общественный транспорт до 13 июля бесплатный, поэтому не нужно покупать билеты и активировать их. Сейчас еще могут быть сбои, которые оперативно решают, мы следим за ситуацией. Чтобы избежать неудобств во время поездок, рекомендуем следить за расписанием на сайте JUDU или на картах Google", – комментируют представители JUDU.

Delfi напоминает, что кибератаки DDoS в Литве фиксируют с 9 июля. Из-за них были сбои в работе систем в понедельник. Представители JUDU не ответили на вопрос, связаны ли нынешние сбои с кибератаками.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Читайте также
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии