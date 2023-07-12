В столице Литвы по-прежнему фиксируются сбои в системе общественного транспорта

Представители муниципальной компании JUDU информировали, что сбои бывают, но проблемы оперативно решают. По их словам, эти сбои не должны доставлять жителям много хлопот, поскольку общественный транспорт в Вильнюсе бесплатный.

"Обращаем внимание на то, что общественный транспорт до 13 июля бесплатный, поэтому не нужно покупать билеты и активировать их. Сейчас еще могут быть сбои, которые оперативно решают, мы следим за ситуацией. Чтобы избежать неудобств во время поездок, рекомендуем следить за расписанием на сайте JUDU или на картах Google", – комментируют представители JUDU.