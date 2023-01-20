При объединении увольнений не будет, некоторые полицейские по тем или иным личным причинам сами решили уйти со службы или перешли в другие комиссариаты. Не изменится и характер работы полиции – появится возможность уравнять нагрузку на следователей и оптимизировать работу.

После этих перемен надеются на более оперативную и качественную организацию работ.

Следователи будут работать в комиссариате на проспекте Лайсвес, 80.

Жители не должны испытать никаких неудобств.

В этом году комиссариат должен разместиться в новом здании на ул. Сетино (строительство должно завершиться в третьем квартале).