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В пятницу в столице Литвы начнется 13-я "Ярмарка народов".
Tautų mugė
Tautų mugė
© DELFI / Modesta Meškė

В этом году мероприятия пройдут на проспекте Гедиминаса, в скверах Одмину и Жемайтес, около Лукишкской площади и на Кафедральной площади.

Основная цель ярмарки – представить ремесла, национальную кухню, традиции народов, проживающих в Литве.

Вильнюсцев и гостей столицы приглашают отведать блюда национальной кухни разных народов. На мероприятиях можно познакомиться с особенностями их приготовления. Кроме того, можно больше узнать о национальных традициях и быте разных народов.

Участники ярмарки смогут играть в баскетбол семьями - ждет турнир, а для детей на Кафедральной площади устроят зону развлечений.

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