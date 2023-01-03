В столице Литвы – более 100 площадок для сбора елок

Вильнюсское городское самоуправление напоминает, что елки без украшений нужно оставить в специально отведенных местах. Собранные новогодние елки будут использованы для производства биотоплива или отправлены на площадки компостирования зеленых отходов. Если живая ель не подходит для посадки, специалисты советуют оставить ее без горшка, так как его можно будет переработать или использовать повторно.

Жителей столицы предупреждают не выбрасывать елки возле контейнеров для смешанных коммунальных отходов, не оставлять во дворах, не загрязнять жилую среду. За оставленные в неположенных местах рождественские елки грозит штраф до 600 евро.

Елки также можно сдать во всех пунктах сбора крупногабаритных и зеленых отходов Вильнюсского региона. Принимаются и елки в горшках – их позже пересадят не территории сбора отходов. Список площадок, адреса, часы работы и другую актуальную информацию можно найти здесь: https://www.vaatc.lt/aiksteles/

Сохраните живую елку для Рождественского леса

Самоуправление напоминает, если к этим праздникам вы украсили елку, растущую в горшке, не выбрасывайте ее, сохраните до весны и посадите в Вильнюсском рождественском лесу. Рождественский лес создается на территории регионального Веркяйского парка, недалеко от Веркяйского поместья. Жители Вильнюса уже посадили здесь около 130 елей.

Планируется, что деревья в Рождественском лесу можно будет сажать с марта, но все будет зависеть от погодных условий.